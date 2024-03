Dudang foul play sa Jaclyn Jose ‘death’ ibinasura

NANINIWALA ang pamilya ng premyadong si Jaclyn Jose na walang foul play sa pagpanaw ng magaling na aktres.

Ayon kay Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, kumbinsido ang pamilya ng 59-anyos na aktres na walang foul play sa pagkamatay nito.

Sinabi ni Fajardo na tumanggi rin ang pamilya ng aktres na pag-usapan pa ang detalye ng pagkamatay ni Jose.

“In deference sa request ng family for some privacy ay we opted not to discuss further the case involving Ms.Jaclyn Jose but suffice to say na the family opted not to further discuss the case but naniniwala naman sila at convinced naman sila na wala pong foul play. So let us leave it at that upon request ng family at nakikiramay tayo doon sa mga naiwang mahal sa buhay at mga kaibigan ni Ms. Jaclyn Jose,” saad ni Fajardo sa mga reporter kahapon.

Si Jaclyn o Mary Jane Guck sa tunay na buhay ay pumanaw sa edad na 59.

Kinumpirma ang pagkamatay ng aktres ng kanyang management agency na PPL Entertainment Inc. noong Sabado nang gabi. (Edwin Balasa)