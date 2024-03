DonBelle super lambingan sa Panagbenga Festival

Umabot sa Baguio ang pagpapakilig ng mga Kapamilya star na sina Coco Martin, Ivana Alawi, Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Dumalo nga sila sa Panagbenga Festival kung saan nagkaroon ng motorcade ang cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

At siyempre, nag-perform din ang cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at ‘Can’t Buy Me Love’ sa harap ng sangkatutak na faney.

Ilan nga sa highlights ng pagbisita nila ang duet nina Coco at Ivana, na akala mo ay baguhang magka-love team.

Pero, wala na yatang tatalo sa pakilig sa super sweet na song number ng DonBelle. Todo sigawan at tilian ang fans sa magka-love team habang nagho-holding hands at kinakantahan ang isa’t isa.

Bukod sa apat na Kapamilya star, kasama rin nila sa Panagbenga Festival sina Lorna Tolentino, Senator Lito Lapid, Cherry Pie Picache, John Estrada, McCoy de Leon, at iba pang artista ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Sina Darren Espanto, Kaila Estrada naman mula sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay nagpasiklab din sa harap ng mga faney.

Bongga nga ang mga paandar ng mga programa ng ABS-CBN ngayon dahil tuloy-tuloy ang selebrasyon ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ para sa kanilang unang anibersaryo sa pagbisita nila sa iba’t ibang barangay sa Pilipinas.

Inaabangan na rin ang pakulo ng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil exciting ang mga bagong episode na kinunan sa Benguet at may bagong karakter na tututukan sa pagpasok ni Jake Ejercito.

Bongga! (Dondon Sermino)