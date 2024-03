Coach Jerry Yee aapela sa UAAP

UMAASA si University of the East (UE) Lady Warriors Jerry Yee na mapapakingan ang panig nito ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Board of Trustees ukol sa tatlong buwang suspensiyong ipinataw rito nitong Linggo dahil umano sa pakikibahagi sa mga gawaing hindi naaayon sa mga layunin ng liga.

Napagdesisyunan ng UAAP Board of Managing Directors na pagbawalan si Yee na makapasok sa mga laro ng kabuuan ng 86th UAAP women’s volleyball season at sa koponan ng UE, subalit pinapayagang sanayin ang koponan at pinapayagan lamang magabayan ito sa ibang liga.

Inihayag ng BMD na nagkaroon ng reklamo kay Yee ang isang miyembro ng UAAP na sinabing nagkaroon ito ng, “acts inconsistent with the league’s objectives.”

“The UAAP as an organization of educational institutions, prioritizes maintaining a close-knit relationship among its eight member schools through healthy competitions and demands the highest ethical and professional standards from those expected to mold the student athletes,” ayon sa inilabas na statement ng UAAP.

Nagsimula nang mag-apela ang UE sa pamumuno ni sports director Rod Roque, habang naglabas naman ng sentimyento si Yee patungkol sa naturang hakbang na sinabing hindi ito nabigyan ng tamang proseso at nagulat sa naging desisyon.

“I found out Friday afternoon eh, probably strayegy iyun, basically tapos na iyung araw, patapos na iyung office, so appeal would be needed probably Monday, coach Roque mentioned last time,” paliwanag ni Yee na inaming mayroon nang bulung-bulungan na mayroong itinutulak ang isang UAAP member sa board of trustees, na kanilang binalewala dahil nakikita nitong wala namang basehan ang mga alegasyon laban sa kanya.

“About dun sa process, hindi naman ako nakunan ng side about this, and nagulat din ako, kumbaga may ganito pa pala, iyun ang na-feel ko, gulat at surprise din,” saad ni Yee.

Hindi na nagawa pang magabayan ng beteranong tactician ang Lady Warriors nitong nagdaang Linggo sa pagkatalo kontra sa dating koponan na Adamson University (AdU) Lady Falcons sa 19-25, 19-25, 28-26, 27-29.

Umaasa na lamang si Yee, na siya ring nagmamando sa back-to-back National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball champion na College of Saint Benilde Lady Blazers at Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League (PVL), na mabibigyan siya ng pagkakataon mapakinggan.

“Sana, mapakinggan iyung side namin because hindi namin alam kung ano ang naganap eh, so meron nang decision, words or allegations, if tatanungin ako or bibigyan ako ng audience, I can speak up. We we’re somehow prepared na magkakaroon ng ganitong scenario, kung saka-sakali, so dito naman iyun, kami laro-practice tuloy-tuloy lang naman iyun.” (Gerard Arce)