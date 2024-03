Ced Domingo aminado nangangapa pa sa Akari

Standings W L

Choco Mucho 3 0

Creamline 2 0

Cignal 2 0

Petro Gazz 2 1

Chery Tiggo 2 1

PLDT 2 1

Farm Fresh 1 1

Galeries 0 2

Akari 0 2

Capital1 0 2

NXLed 0 2

SGA 0 2

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Capital1 vs Strong Group

6:00pm – Farm Fresh vs Akari

UMAASA si 2022 Invitational Conference Finals MVP Celine “Ced” Domingo na manumbalik ang kanyang para sa bagong koponan na Akari Chargers na patuloy na hinahanap ang unang panalo na susubukang tuldukan kontra Farm Fresh Foxies sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Dumaraan pa sa proseso ang 5-foot-9 middle hitter para makabisado ang sistemang pinapatakbo sa Akari matapos ang dalawang sunod na pagkatalo upang mapabilang sa five-way tie sa 0-2 kartada.

Kakasahan ng Akari ang Farm Fresh sa alas-6 ng gabi pagkatapos ng banggaan ng mga wala ring panalo na Capital1 Solar Energy at Strong Group Athletics sa unang laro sa alas-2 ng hapon.

Aminado ang 24-anyos na two-time league Best Middle Blocker na nananatiling malaking hadlang pa rin sa kanyang laro ang pagkapa sa kabuuang sistema sa Akari matapos ang pagpasok nito sa koponan nito lamang Pebrero matapos ang kampeonato sa Nakhon Ratchasima Cat Devils sa Women’s Thailand Volleyball League.

“Andoon pa rin ako sa adjusting and adapting sa bagong system, sa bagong environment, new teammates, and new coaches so coming to this game, honestly very ano lang iyung expectations ko sa sarili ko,” wika ni Domingo, na may matipid na apat na puntos kontra sa dating koponan na Creamline Cool Smashers tungo sa 22-25, 25-21, 22-25, 19-25 na pagkabigo, habang mayroon lamang itong dalawang puntos sa naunang laban sa Cignal HD Spikers na nagtapos sa 25-21, 18-25, 12-25, 18-25 pagkatalo noong Pebrero 24.

“Hindi ko ganun tinaasan na parang, alam mo iyung parang chill lang ako. Kung ano lang talaga iyung, kung ano muna iyung maibibigay ko for this game.”

May mga pagbabago na rin sa koponan ng Akari matapos ang pagpasok ni Domingo, na sinamahan rin sa koponan ni Grethcel Soltones, na lumipat galing ng Petro Gazz Angels, habang patuloy ang pagyabong ng laro nina Faith Nisperos, Ezra Madrigal at Fifi Sharma, na ginagabayan nina Bang Pineda, Eli Soyud, Michelle Cobb at Dindin Santiago-Manabat.

“Ang mindset ko kasi going back here, gusto ko munang makita kung ano iyung system ng Akari and then kung okay ba siya sakin, kung gaano ako kabilis na ia-adapt ‘yung system,” wika ni Domingo. “From there, saka ko ia-apply ‘yung mga learnings ko sa Thailand. Ayoko kasi na biglang i-apply ko siya, gusto ko munang malaman kung saang part ko siya ia-apply.” (Gerard Arce)