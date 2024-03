Cassie Carballo, Joshua Retamar kanya-kanyang pasiklab sa UAAP

KUMINANG ang mga setter na sina Cassie Carballo ng Santo Tomas Golden Tigresses at Joshua Retamar ng National University (NU) para kapwa hiranging Collegiate Press Corps UAAP Player of the Week na handog ng San Miguel Corporation para sa petsang Pebrero 28 hanggang Marso 3.

Petmalu si Carballo sa pangunguna sa five-set comeback win ng UST kontra Far Eastern University (FEU) patungo sa malinis nitong 4-0 record.

Sa pagtatala ng 25 excellent sets at walong puntos, nakuha ni Carballo ang ikalawang citation niya sa Season 86 ng UAAP women’s volleyball tournament.

“Sobrang thankful din ako na nandiyan [teammates ko] for me kasi nu’ng first and second sets, medyo nawawala ako. Ang tagal kong uminit, kumbaga. Sinabi ko talaga sa sarili ko na bumawi ng third, fourth, and fifth sets,” saad ni Carballo.

“Ang dami pa naming kailangang i-polish talaga. ‘Di pa namin naaabot ‘yung standard na gusto namin at gusto ng coaches. ‘Yun pa rin po ‘yung tina-trabaho namin araw-araw.”

Naungusan ni Carballo ang kakampi nitong si Angge Poyos, Thea Gagate ng La Salle, Bella Belen ng NU, Lyann De Guzman ng Ateneo at Barbie Jamili ng Adamson para sa lingguhang parangal na suportado rin ng Discovery Suites at Jockey bilang minor sponsors.

Samantala, ang huling kinoronahang best setter at Finals MVP ng UAAP men’s volleyball na si Retamar ay nag-init para sa NU Bulldogs, hindi lamang sa setting kundi pati na rin sa scoring.

Nagoakalat ng 31 excellent sets si Retamar sa four-set win ng NU laban sa Adamson bago magtala ng career-high 12 points at 20 excellent sets sa sweep nito kontra UP upang maiuwi ang dalawang magkasunod na panalo sa ikalawang linggo ng torneo.

“Iniisip ko lang talaga, siyempre, senior ako sa team namin. ‘Di puwede iyung set, kailangan din mag-perform ng block, ng depensa, sa serve and siyempre, pinagkatiwalaan ako ni coach eh. ‘Di ko sasayangin ‘yun,” sambit ni Retamar matapos talunin sina Andrei Delicana ng FEU, JM Ronquillo ng La Salle, at Josh Ybañez ng UST para sa titulo bilang ikalawang men’s Player of the Week.

“Unti-unti pong nag-aadjust ‘yung team namin from talo namin sa UST [at] binubuo po ulit namin yung team namin.” (Lito Oredo)