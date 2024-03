Caring Melody umusok sa pista

IPINAKITA ng kabayong si Caring Melody ang husay nito sa rektahan matapos manalo sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas nitong Linggo ng hapon.

Hinawakan muna ni Star Of The Future ang unahan matapos kumaskas sa largahan habang nasa pangalawang puwesto si Dynamic Dyna.

Subalit makalipas ang ilang metro ay inagaw na ni Caring Melody ang bandera kay Star Of The Future.

Dalawang kabayo ang lamang ni Caring Melody kay Star Of The Future sa kalagitnaan ng karera pero papalapit ng far turn ay kinapitan siya ni Skydance.

Nagtagisan ng bilis sa unahan sina Caring Melody at Skydance, bahagyang nakaungos ng nguso ang huli pagsapit ng huling kurbada.

Bakbakan ang nasilayan ng mga karerista sa rektahan, pantay ang labanan subalit sa huling 50 metro ay umabante na si Caring Melody at nanalo ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Skydance.

Ginabayan ni jockey MM Gonzales, inirehistro ni Caring Melody ang tiyempong 1:28. 4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JA Rabano ang P22,000 added prize.

Terserong tumawid sa meta si Essential Lady habang pang-apat si Tough Feeling. (Elech Dawa)