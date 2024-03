Cade Flores tampururot, inisnab sa ‘RSJ’ selection

PAKIRAMDAM ni NorthPort rookie Cade Flores, hindi siya binigyan ng kaukulang respeto sa piliian ng mga maglalaro sa Rookies-Sophomores-Juniors ng PBA All-Star Weekend sa Bacolod ngayong buwan.

Wala ang pangalan ni Flores sa pinagpilian sa draft para sa Team Greats vs. Team Stalwarts game.

First-rounder (No. 11 overall) ng Batang Pier si Flores sa nakaraang draft noong September, pasok at nakakatulong agad siya sa rotation ni coach Bonnie Tan.

Silang dalawa ni top pick Stephen Holt ng Terrafirma ang gitgitan sa top rookies pagkatapos ng Commissioner’s Cup.

“I was kind of mad just because I felt I was not respected,” ani Flores nitong Linggo pagkatapos ng 112-104 overtime win ng NorthPort kontra Converge sa PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

“A little disrespectful, but it is what it is.”

Kung stats daw ang pinagbasehan, pasok siya. Pero naisnab siya. “I was like, probably it was a popularity contest,” salo niya.

Nasa Team Stalwarts na hahawakan ni SMB assistant coach Peter Martin sina Kyt Jimenez, Holt, Keith Datu, Fran Yu, John Amores, Adrian Nocum, Kim Aurin, JM Calma, Joshua Munzon, Anton Asistio, Santi Santillan at Keith Zaldivar.

Sa Team Greats ni Patrick Partosa ng Ginebra sina Brandon Ganuelas-Rosser, Javi Gomez de Liano, Ken Tuffin, Jerrick Ahanmisi, Justin Arana, Ralph Cu, Andrei Caracut, RK Ilagan, Alec Stockton, Gian Mamuyac, James Laput at Shaun Ildefonso.

Sina Tuffin, Munzon, Aurin at Tuffin ang ibinoto ng media. Si Flores ang na-itsa-puwera sa coaches at meda votes. (Vladi Eduarte)