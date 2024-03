KATAKOT-TAKOT na bash ang napala ni Kuya Kim Atienza nang ibahagi niya sa kanyang Facebook reel ang pagsita niya sa alagang aso na ngumatngat ng kanyang passport.

“Bad dog, bad dog! Don’t do that Lolo Joe,” saad ni Kuya Kim.

“Hay naku. These are the perils of adopting dogs,” dagdag pa niya.

Luma man ang kinaing passport, nilinaw ni Kuya Kim na lahat ng visa niya ay naroon.

Tinalakan naman sa comment section si Kuya Kim at tinawag na burara.

“Ang mga importante na document ay dapat nakatago sa safe na lugar dahil alam natin ang mga alaga natin ay mahilig magkagat.. ‘Wag sisihin ang aso. tandaan natin na ang buhay ay weather weather lang…”

“No bad dog just burara owner,” banat ng isa pang netizen.

“Kawawa si Lolo Joe, bakit pinagalitan, kayo po ang hindi nagtabi sa secure na lugar,” hirit naman ng isa pang dog lover.

“Even though old passport, maganda yan as souvenir. Sayang naman.”

“Not doggos’ fault, back to you guys.”

“Ayaw n’ya kasi maiwan Kuya Kim Atienza . There’s no such thing as bad dog.” (Vince Pagaduan)