Bucks liyamado sa betting odds

DEHADO sa dibidendo ang tigasing Los Angeles Clippers pagharap nila sa Milwaukee Bucks ngayong araw ng Martes (Lunes ng gabi sa Tate) sa 2023-2024 NBA regular season game.

May odds na 2.60 ang dadayong Clippers habang 1.52 ang dibidendo ng Bucks na tangan ang home court advantage, ibabangga ng Bucks ang kanilang star players na sina Giannis Antetokoumnpo at Damian Lillard upang palakasin ang kapit sa No. 2 sa team standings ng Eastern Conference.

Hawak ng Bucks ang 40-21 karta, pakay nila na ilista ang six-game winning streak, No. 4 naman sa Western Conference ang Clippers tangan ang 39-20 card, maglalapit ang presyo ng dibidendo kapag may minus 4.5 ang Milwaukee, magiging 1.86 ang kanilang bigay laban sa 1.99 ng LA squad.

Samantala, hindi naman kalakasan ang Brooklyn pero sila ang liyamado kontra kulang sa armas na Memphis, tangan ng Nets ang 1.28 na odds habang 3.90 sa Grizzlies.

Ang ibang maglalaban na puwedeng tayaan ng mga NBA bettor ay ang Minnesota Timberwolves (1.06) kontra Portland Trail Blazers (10.00) at Utah Jazz (1.38) katapat ang Washington Wizards (3.15). (Elech Dawa)