BI ilulunsad nationwide service caravan para sa mga dayuhan

ISANG nationwide service caravan ang ilulunsad ng Bureau of Immigration (BI) para sa pinalawak na paglilingkod ng pamahalaan sa mga dayuhan na nasa bansa.

Ilulunsad ito ng ahensya bukas, Marso 6, 2024 sa Zamboanga City.

“We wish to bring our services closer to the people. Apart from our online services, we are also visiting key cities to facilitate immigration compliance,” dagdag pang opisyal.

Maglalakbay ang service caravan sa mga pangunahing rehiyon sa bansa para pabilisin ang transaksyon ng mga dayuhan sa ahensya tulad ng aplikasyon sa extension ng tourist visa, exit clearance, dual citizenship application at iba pang mahahalagang clearance.

Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na sa paraang ito ay maiiwasan ang mahahabang oras na biyahe ng mga dayuhan na nasa malalayong lugar sa bansa.

Hinihikayat din ni Tansingco ang mga residente na maaari rin silang magsampa ng reklamo laban sa mga dayuhan sa kanilang lugar sa pamamagitan ng caravan. (Mina Navarro)