Bakit sumasanib ang ilang kabataan sa NPA?

Sayang ang batambata at magandang abogada na si Hannah Jay Adato Cesista.

Si Hannah ay napatay sa engkwentro ng mga sundalo at miyembro ng New People’s Army (NPA) sa Bilar Bohol kamakailan.

Nagtapos sa University of the Philippines (UP)-Cebu at San Carlos University si Hannah at nakapasa ng bar exams noong 2022.

Noong Nobyembre, 2020, napatay sa sagupaan ng mga sundalo at NPA si Jevilyn Culiamat, anak ni Congresswoman Eufemia Culiamat, sa Marihatag, Surigao del Sur.

Kung bakit sumanib sa NPA sina Hannah at Jevilyn ay sila lang ang nakaalam.

Siguro nakita nila marahil ang malaking agwat ng mayayaman sa mahihirap sa ating bansa.

Ang lubos na kahirapan (abject poverty) sa bansa ang isa sa mga dahilan na maraming kabataan na mamundok.

Isa pang dahilan ay nakikita ng ilan sa ating mga kabataan ang hindi pantay na hustisya.

Kapag nakalaban ng isang mahirap ang mayaman o maipluwensiya sa korte, malaking tsansa na papanigan ng korte ang huli kahit na ito ay mali.

Marami sa ating kabataan—at maging sa hanay ng mahihirap—ang nakaranas ng pang-aabuso ng mga tauhan ng gobiyerno, gaya ng mga pulis.

May kasabihan na ang malaking recruiter ng NPA ay ang mga abusadong pulis at sundalo sa mga kanayunan.

Ang nakawan ng mga nasa gobiyerno sa kaban ng bayan ang isa pa ring dahilan na nabibighani ang ilang kabataan sa NPA.

Kapag di nabigyan ng solusyon ang mga nabanggit sa itaas marami pang kabataan na sobra ang idealismo (idealism) at maging mga mangmang na mahihirap ang sasanib sa NPA.

* * *

May ilang taon na ang lumipas nang nagsagawa kami ng medical mission sa Allen, Northern Samar.

Sa Allen District Hospital ang napili ng aking grupo—na kinabibilangan ng mga doktor sa St. Luke’s Medical Center ng Quezon City at aking mga “angels” sa Isumbong mo kay Tulfo—na isagawa ang medical mission.

Kahit na ako’y tumutol, binigyan kami ng mga police escorts o tagabantay sa amin.

Last day ng medical mission. Wala na ang mga police escorts namin.

Habang kami ay nag-aalmusal, dumaan ang mga ilang kabataan na may bitbit na high-powered firearms at bandolier ng mga bala sa katawan. Mga nakapustora sila.

Ipinakita ng NPA na kontrolado nila ang lugar.