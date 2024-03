PINATAKAM na naman ng anak ni Ina Raymundo na si Jakob Poturnak ang mga netizen.

Sa Instagram account ni Ina, ibinida niya ang larawan nila ng guwapong anak habang nasa gym at sabay na nagwo-workout.

“Working out with your kids is the BEST kind of bonding” saad ni Ina sa kanyang caption.

Samantala, hindi si Ina ang puntirya ng mga netizen kundi ang anak nito.

Kaya sa comment section punong puno ng papuri sa anak ng aktres.

“Love the guy at the back! Ooohmy!”

“Sa likod ako napatingin @inaraymundo95.”

“Hotness overload po ni Jakob”

“Pandesal”

“Ayan na.” (Vince Pagaduan)