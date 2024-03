4 klase ng halaman pasadong herbal medicine

Pumasa sa isinagawang pre-clinical trials ang apat na halaman bilang herbal medicine.

Nabatid na ipinrisinta ng National Integrated Research Program on Medicinal Plants-Institute of Herbal Medicine (NIRPROMP–IHM) sa ginanap na Philippine Pharma and Healthcare Expo sa Pasay City, ang mga bagong gamot mula sa apat na halaman.

Ang nasabing mga bagong gamot ay sumailalim sa kinakailangang pre-clinical trials at iba’t ibang phases ng clinical testing na iniutos ng Food and Drug Administration (FDA) para sa formulation ng mga gamot.

Kabilang sa mga halaman na ginamit sa mga bagong gamot ang ulasimang bato, yerba buena, ampalaya at tsaang gubat.

Ang ulasimang bato, kilala sa tawag na pansit-pansitan o “pepper elder” ay maaring ipanggamot sa hyperuricemia o mataas na uric acid sa dugo.

Nabatid kay Technology Transfer and Business Development Office (TTBDO) director Lourdes Marie Tejero na ang mmga pasyenteng sumubok ng ulasimang bato ay walang naranasang anumang side effects.

Ang yerba buena ay napatunayan namang nakakaalis ng hapdi mula sa operasyon, dysmenorrhea, panganganak at tuli.

Ang ampalaya naman ay panggamot sa diabetes; at ang tsaang gubat, ay isang anti-colic, at napatunayan na mainam sa kabag.

“There was a dream in the 1970s that we should have affordable medicines for Filipinos. We have so many herbal medicines and the challenge was to make these into medicines,” ayon kay Tejero.

“One success story is Lagundi has yielded more than PHP1 billion in sales, and Sambong made PHP17 million in sales in 2018,” dagdag ni Tejero.

Nalaman na ang TTBDO sa University of the Philippines – Manila ang nangasiwa sa transisyon ng nabanggit na halaman sa commercial products.

Malaki umano ang naging bahagi nila para ma-promote ang intellectual property applications, patent cooperation treaties at business development strategies.

Habang ang ginawang pagprisinta ng pharma at healthcare expo showcase ay para maakit ang mga commercial partner na magmanupaktura at pamamahagi sa local market. (Juliet de Loza-Cudia)