Isinailalim ng Office of the Ombudsman sa preventive suspension ang 139 na mga opisyal at tauhan ng National Food Authority (NFA) kaugnay sa iniimbestigahang bentahan ng rice buffer stocks.

Kasama sa mga inilagay sa preventive suspension ay sina NFA Administrator Roderico Bioco, NFA Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano, at maraming mga regional manager at warehouse supervisorssa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, naghain din ng leave of absence si Bioco para malayang maimbestigahan ang pangyayari. Inaasahang makuha ng Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang kailangan tungkol sa bentahan ng rice buffer stocks na nakadehado sa pamahalaan at babalikan ng Ombudsman at DA ang mga papeles sa nakalipas na mga taon.

Ayon sa Commission on Audit, may 2,146 na mga opisyal at empleyado ang NFA as of 2022.

Ani Laurel, nakikipag-ugnayan na siya sa Ombudsman sa simula pa lamang ng isyu at nagbuo na ang DA ng special panel para imbestigahan ito. Ang special panel ang magtutukoy kung sino ang may kasalanan at maglalatag ng mga hakbang para hindi na ito mangyayari muli.

Aakuin na muna ni Laurel ang responsibilidad ng pamamalakad sa NFA. Maliban sa mga suspendidong mga tauhan, inaasahan ng DA na gagampanan ng mga maiiwan ang kanilang mga tungkulin.

Samantala, naghain naman ng resolusyon si Senadora Imee Marcos para paimbestigahan ang kaduda-dudang pagbenta ng NFA ng 75,000 sako ng bigas sa dalawang negosyante sa halagang P93.75 milyon.

Sa Senate Resolution No. 940, naalarma si Marcos sa ginawang ito ng NFA dahil nataon pa sa gitna ng pagkakaroon ng ‘cutback’ sa global rice supply. (Eileen Mencias/Natalia Antonio/Dindo Matining)