Yeng Guiao, Elasto Painters kinakapos

NADALAWAHANG sunod na talo ang Rain or Shine sa PBA Philippine Cup eliminations, pareho pang manipis.

Una 108-107 sa TNT noong Miyerkoles, at 121-117 kontra Meralco sa overtime noong Sabado.

Laban sa Bolts, nagkaroon ng huling tsansa ang Elasto Painters sa dulo ng regulation habang magkabuhol sa 102.

Mainit ang kamay nina guards Andrei Caracut at Adrian Nocum, binigay ni coach Yeng Guiao ang diskarte sa huling play kay Caracut.

Inubos muna ni Caracut ang oras bago umatake. May puwang sa kanyang kanan pero ni-reverse ng three-year veteran ang layup.

Napalakas ang banda, mukhang hindi kumagat ang pektus.

“We took the risk (kay Caracut) but it didn’t pay off,” ani Guiao.

Sa OT, binalikat ni Nocum ang Painters pero kinapos.

Nilista ni Nocum ang 13 sa 15 points ng RoS sa extra time, nakasingit lang sa basket si Beau Belga.

Tumapos si rookie Nocum ng season-high 29 points.

(Vladi Eduarte)