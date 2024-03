Wesley So babawi sa American Cup

RESBAK ang sigaw ni Grandmaster Wesley So sa 3rd American Cup 2024 na titirada sa Saint Louis, Missouri sa Mar. 12-21.

Sablay sa kampeonato sa nakaraang dalawang edisyon nitong 2023 at 2022 ang 29-anyos na tubong Bacoor, Cavite pero Estados Unidos na ang kainakatawan ngayon sa mga paligsahan.

Sa nakalipas na taon, sumegunda si So sa namayagpag na si Hikaru Nakamura na dinaig siya sa final rematch, 2.5-1.5. Sablay siya sa Champion Round 2 nang matalo kay Sam Sevian sa Champion Round 1, 1.5-0.5.

Todo ang paghahanda ni So upang labanan ang pito pang tigasing woodpusher ng na kasali sa prestihiyosong torneo na may $400,000 cash prize at $250,000 ang isusubi ng hari.

Sasabak din sina 2022 titlist GM Fabiano Caruana, GMs Leinier Dominguez, Levon Aronian, Ray Robson, Sam Shankland, Grigoriy Oparin, at Sevian.

“We’re proud to showcase some of the top American chess talent once again in this year’s American Cup,” saad ni St. Louis Chess Club technical director Tony Rich. “With a field that includes some of the strongest male and female competitors, we’re expecting an electrifying series of games right up to the very last move.”

Paniguradong may bagong kampeon sa nasabing event dahil hindi kasali ang nagkampeon noong isang taon na si Nakamura.

Knockout matches ang format kung saan maghaharap ang dalawang players ng four-game, tigalawang classical at Rapid game kung saan ang mananalo ay aabante next round.

Ipatutupad ang time control na 90 minutes plus 30-second increment per move sa Classical habang ang sa Rapid ay 15 minutes plus 10 seconds increment kada move.

(Elech Dawa)