Wagi ng best boyfriend: Rayver hindi pagsasawaan si Julie Anne

Best boyfriend nga ang award na ibibigay ng mga netizen kay Rayver Cruz.

Aba, sa tindi ng mga ganap sa showbiz ngayon, na mas maraming couple ang naghihiwalay, na ang iba ay hindi lang basta mag-boyfriend/girlfriend, kundi engaged na talaga, ang sarap-sarap sa pakiramdam na makabasa ka kung paano magpakita ng pagmamahal ang isang lalaki sa girlfriend niya.

At `yun nga ang eksaktong ginagawa ni Rayver kay Julie Anne San Jose, na kung nasaan ang huli, asahan mong nandun din ang una.

Bongga, ‘di ba? Na tipong kayang-kayang balewalain ni Rayver ang maraming ganap sa personal niyang buhay, masuportahan lang ang kanyang mahal.

Best boyfriend talaga, ‘di ba?

Tulad nga nitong Sabado ng gabi, na kung saan ay may show si Julie, kasama si Erik Santos, aakalain mong kasama rin sa production staff, o sa concert mismo, si Rayver, ha!

“I have no words my love grabe napakagaling mo talaga bilang artist, bilang performer limitless ka talaga, ikaw ang the best for me solid!

“Excited na ako sa mga susunod mo pang concerts, hindi ako magsasawa maging number one fan mo forever. Super-duper proud of you! I love youuu!! #LoveBound,” sabi ni Rayver.

Na siyempre ay sinagot naman ni Julie na, “Aww thank you mahal ko. I love youuu.”

Kaya kahit si John Prats, hindi napigil na kiligin sa dalawa, ha!

“Tamis,” sey ng mister ni Isabel Oli.

At may mga video rin na naglabasan sa X (Twitter) na walang sawa rin si Rayver na ini-entertain ang mga fan ni Julie. Kabi-kabila ang picture taking, na lahat ay pinagbibigyan niya.

Kaya pakiusap, mensahe ng mga faney:

“Ilang heart ba sa IG? Sana hindi magbago ang pagmamahal niyo sa isa’t isa.”

“Thank you ma labs Rayver for being number one fan of our labs Julie. Next time kayo naman ang mag-concert.”

“Salamat Rayver sa suporta, pagmamahal mo kay Julie. Waiting for your engagement and wedding soon!”

“Please lang Rayver, mag-propose ka na kay Julie. Magiging masaya kaming lahat.”

“Ang sarap makita na sweet kayo. Feeling heaven na ma-witness ang pagmamahalan niyo.”

“So supportive. Sana walang magbago kahit kailan.”

Well… (Dondon Sermino)