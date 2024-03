Sinupalpal ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang suhestiyon ni Senador Francis Tolentino na magsuot ng toga ang mga senador kapag nabuo ang Senate Constituent Assembly para sa Charter change.

Ayon kay Pimentel, hindi naman mga judge ang senador para magsuot ng toga sa pagsusog ng Konstitusyon.

“Disagree na ako doon, hindi na kailangan,” diin ni Pimentel sa interview ng DWIZ.

“Kaya naman kami nag-robe noon kasi para ipakita sa taumbayan na impeachment trial ‘yon, judge kami para hindi masabi ng mga taumbayan na batas ang ginagawa nito o politiko ang mga ito puwede ma-approach,” paliwanag ng senador.

Noong 2001, nagsuot ng toga ang mga senador nang litisin si da¬ting Pangulong Joseph “Erap” Estrada. Makalipas ang 10 taon noong 2011, muling nagsuot ng toga ang mga senador dahil sa impeachment trial ni dating Supreme Court (SC) Chief Justice Renato Corona.

“Itong Constituent Assembly, para itong Constitutional Convention. Ang suot sa Constitutional Convention, barong. Puwede ring mag-Amerikana, puwede ring mag-Barong. Kung anuman ang normal na suot namin ngayon as legislators, ganon din ang suot namin as members of Constituent Assembly,” paliwanag ni Pimentel.

“No need for special attire,” diin pa ng senador.