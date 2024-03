Stephen Holt, Dyip tinibag Road Warriors

Humarurot ang Terrafirma sa 2-0 start sa PBA Philippine Cup eliminations, sinagasaan ang NLEX 99-95 sa Smart Araneta Coliseum Linggo ng hapon.

Sa pangunguna nina Juami Tiongson, Javi Gomez de Liano, Stephen Holt at JP Calvo ay umarangkada sa second half ang Dyip matapos maiwan 39-26 sa second quarter.

Nagsumite si Tiongson ng 21 points, may 18 points at 5 assists si Gomez de Liano at 17 points, 7 rebounds, 4 assists, 4 steals si Holt na hinirang na best player of the game.

“That third quarter, we had to start good, especially depensa namin,” bulalas ni coach Johnedel Cardel. “And we will push them para maging effective depensa namin. Kasi they make easy points, they make the post, they make extra pass inside – the pocket passes – kailangan third quarter mai-stop namin ‘to. Mag-mi-miss din ‘yan, mapapagod.”

Nalimitahan nga sa 16 points lang mula 4 of 22 field goal shooting (1/9 sa 3s) sa period ang Road Warriors kaya naibaba ng Terrafirma sa 73-70 papasok ng fourth.

Sa final 12 minutes, nilista ni Calvo ang kalahati ng kanyang 16 points para gasolinahan ang kalas.

Sa record ni chief statistician Fidel Mangonon III, huling inumpisahan ng Dyip ang conference sa 2-0 noong 2016 Governors Cup habang dala pa ang Mahindra, sa ilalim ni coach Chris Gavina at si James White ang import.

‘Yun din ang tanging conference na bumiyahe sa playoffs ang Dyip, inumpisahan ang torneo sa 4-0.

Nangulit din ng 10 points sa fourth si Robert Bolick pero hindi naitawid sa panalo ang NLEX. Tumapos siyang may game-high 29 points, si Jhan Hermal (15) na lang ang naka-double digits sa Road Warriors. (Vladi Eduarte)