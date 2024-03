ISANG hamon ang pagkakaroon ng kapansanan sa pandinig .

Sa Pilipinas, ang mga taong may kapansanan sa pandinig ay nahaharap sa mga limitadong oportunidad, lalo na sa larangan ng edukasyon at trabaho.

Gayunman, hindi ito naging hadlang para kay Ms. Shry Funcion, principal sa Philippine School for the Deaf (PSD) sa Pasay Cityman na patuloy na nangunguna sa pagsusulong ng mga interes at pangangailangan ng mga estudyanteng may kapansanan sa pandinig.

Inilahad ni Function na nagsimula ang kanyang dedikasyon sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik sa kolehiyo tungkol sa mga oportunidad sa trabaho para sa mga bingi na mag-aaral.

Mula raw noon, naging bahagi siya ng iba’t ibang organisasyon na naglalayong magbigay ng suporta sa mga taong may kapansanan sa pandinig.

Ang kanyang karanasan sa larangang ito ay humubog sa kanya upang maging guro ng SPED bago maging punong-guro sa PSD.

“The immersive experience really showed me how important these projects are for our students—kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng mga pasilidad sa mga mag aaral lalo na sa mga bingi,” saad niya.

Ayon kay Funcion, isa sa mga pangunahing hamon na hinaharap ng PSD ay ang kakulangan sa pasilidad at suporta para sa kanilang mga estudyante.

Sa gitna ng mga kakulangan sa pondo, ang paaralan at mga mag-aaral mismo ang nagtutulungan upang ayusin ang mga isyu sa kanilang mga pasilidad, mula sa ilaw hanggang sa estruktura ng kanilang mga silid-aralan.

Dagdag pa ni Funcion na mahalaga ang tamang pasilidad upang masiguro ang maayos na pagkatuto ng kanilang mga estudyante.

Sa tulong ng mga proyekto mula sa Henry Sy Foundation, SM Foundation at Schools Division Office ng Department of Education ng Pasay City, ang PSD ay nabigyan ng mga kinakailangang pasilidad para sa iba’t ibang larangan tulad ng dressmaking, beauty care, cookery, electrical, bartending, food and beverage preparation at marami pang iba.

“The rehabilitation of the Home Economics (HE) laboratories is crucial because students need to fulfill their performance tasks. These are vital components of our senior high school program to ensure that they acquire essential skills and competencies for employment post-graduation from PSD,” saad pa niya.

Sinabi niya rin na ang mga proyektong ito ay hindi lamang naglalayong magbigay ng pasilidad, kundi pati na rin ng oportunidad para sa mga estudyanteng may kapansanan sa pandinig na mamuhay ng may dignidad at magtagumpay sa labas ng kanilang mga silid-aralan. (Vince Pagaduan)