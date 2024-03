Dapat lubusang masiyasat ng Senado ang ulat na may sindikato sa mga ayuda ng gobyerno, ayon kay Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III.

Ginawa ni Pimentel ang panawagan matapos ilantad ng ng isang resource person sa pagdinig ng Senado noong nagdaang linggo ang limang identification cards at amining benepisaryo siya ng limang magkakaibang programa ng pamahalaan.

“May isang tao naglabas ng limang IDs, parang katuwaan na lang at sa nakukuha, mayroon siyang papartihan, siguro nag-take advantage,” ani Pimentel sa radio interview.

Ilan sa mga mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansiyal ay Pantawid sa Pamilyang Pilipino Programs (4Ps) at Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICs) ng Department of Social Welfare and Development; Medical Assistance for Indigent Individuals (MAIP) ng Department of Health; Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) ng Department of Labor and Employment (DOLE) at iba pa.

Para kay Pimentel, dapat i-rationalize ng gobyerno ang tulong na ibinibigay para sa mga taong nangangailangan nito.

“Kailangan na i-rationalize, hindi naman natin puwede i-deny na kailangan talaga ng tulong ngayon mahirap ang panahon. Pero ibigyan natin sa tunay na nangangailangan. Ipakalat. Baka hindi naman binubuhay ang anak at pang-enjoyment na lang, iyon ang ating iniiwasan,” sabi ni Pimentel.

“Para kasing nilalaro ang sistema. Kunyari kasama sila sa pinakamahirap sa lipunan, ay hindi naman kasi may trabaho, at active sa ibang organisasyon, so sayang. Kung lima, napapunta sa isang pamilya, kung napunta sa dapat makakuha, same amount, baka nagka negosyo na,” dagdag pa niya.

(Dindo Matining)