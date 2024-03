TAMA ang kumpare kong si Bayanihan Chess Club founder National Master Almario Marlon Bernardino Jr. na magandang chess venue ang Sentro Artista, isang Art Gallery at Coffee Shop, na nasa Arton Strip by Rockwell sa C5 Road, Katipunan Avenue, Quezon City.

Nakamit ko nitong Feb. 25 ang titulo ng Dan Jorda & IIEE-BCC FIDE-Rated Open Rapid Tournament sa nasabing lugar at noong Mar. 1 naman ay nagsagawa ng traditional ceremonial moves sina Shimmer & Shield Car Coating president/CEO Jeff Bugayong at Asia’s 1st Grandmaster/ Hall of Famer Eugenio ‘Eugene’ Torre para sa World Engineering Day online at face-to-face tourney.

Sinaksihan ang okasyon nina Bernardino, RDR Business Solution Inc. president/CEO/Pambansang Business mentor Reymond Delos Reyes at Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines national past prexy Engr. Allan Anthony Alvarez.

Nasa kaganapan din nina Quezon City Rep. Arjo Atayde, Miss Supranational 2013 Mutya Johanna Datul, Noel Jay Estacio, ang mamamahayag na si Jay Ruiz at asawa niyang si Marj.

Sa Mar, 24 ang huling araw ng Philippine Technological Council World Engineering Day na mga inorganisa ng 13 Engineering Association of the Philippines.

Ang on-the-board chessfest ay gaganapin sa Koten Enterprise sa Pasay City kasama si Bernardino bilang chief arbiter.

Noong isang taon ang mga nagwagi ay sina Jose Caumban (IIEE, kampeon sa men’s), Gunnar Abelido (PSME, segunda), Eric Frigillana (IIEE, tersera) at James Guevarra (IIEE, pang-apat); Analyn AC Cueto (IIEE, primera sa women’s), Flordeliza Manalo (IIEE, ikalawa) , Maricris Vines (PICHE, ikatlo) at Ezra Pondivilla (SAEP, ikaapat).

***

Tagumpay ang International Baptist College Intramurals and Foundation Week nitong Peb. 12 sa kanilang School. Taunan silang naglulunsad ng selebrasyon bilang alala ay IBMF Philippine founder Dr. Gavino Tica.

Nagkaroon ng Gavino Cup Chessfest na sinalihan ng mga estudyante ng IBC. Namayagpag sa Elementary division si Brigs Aaron James Bonau, sa High School ay si Dante Castro, at sa Senior High ay si Arvin Vasquez.

Ayon Kay coach Doods Segales, layunin ng torneo na mahasa ang talento ng mga batangng manlalaro hindi Lang sa chess kundi sa iba pang sports.

***

Tutulak ang 2nd Noypi FIDE rated chessfest sa Mar. 16 sa 3rd floor Jackmann Plaza, Muñoz, QC. Ito ay bukas sa mga manlalaro na ang edad ay 17 anyos pababa.

Ayon kay Tournament organizer Richard Dela Cruz, suportado ito ni National Chess Federation of the Philippines chairman/president Butch Pichay Jr. at ni Novelty Chess Club head Sonsea Agonoy.

Mag text o call sa 0945 447 4798 para sa iba pang mga detalye.

***

Si NM Oscar Joseph Cantela ang rank no.1 sa March 2024 Standard PH rating male 16-17 age-group habang si NM Michael Jan Stephen Inigo naman ang No.8. Congratulations.

Kudos kina Samson Kevin Cantela (father ni Cantela) at Jeanshen Rosalem (mother ni Iñigo).

Susulong sa Mar. 23 ang GMG Chess Cup Coach NM Gerald Ferriol Youth (18 years old and below) Open Chess tournament at GM Rosendo Balinas Jr. Open Chess Tourney na may total cash prizes P55,000 sa Robinsons Galleria, Ortigas, QC.

Ang registration fee ay P500 kay Jolina Icao sa GCash number 0961 339 6015.