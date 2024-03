Sandara, Apl.de.Ap kaabang-abang ang pasabog na collab

Ang daming nagbunyi, nasabik at kinilig sa pinasilip na teaser nina Sandara Park at Apl.de.Ap sa pagsasama nila sa isang proyekto.

Makikita nga sa mga Instagram nilang dalawa ang super iksing teaser na makikita lang talaga sila sa video na kumakaway, masaya.

Simpleng caption din lang ang makikita mo na 03.08.24.

Pero sa comment section, may chika si Apl.de.Ap na, “Cant wait to have you watch and play on repeat.”

At super generous din si Apl.de.Ap na nagri-reply sa mga comment ng mga netizen, o mga kaibigan nila.

“Wooow Miss Sandara Park,” sey ng isa.

“The one and only!” chika ni Apl.de.Ap.

“True teaser, only 12 seconds,” hirit ng isa pa.

“The full video will be soon enough!” sagot ni Apl.de.Ap.

Heto pa ang chika ng mga netizen mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

“Unexpected collab we never knew we needed.”

“We’re definitely ready.”

“Excited for this! Apl.de.Ap X Sandara Park.”

“What a surprise. I’m excited.”

“2 prides of the Philippines.”

“I’m excited to see you and Dara in 1 frame again. After 12 years.”

“Excited to have Sandara on this too!” sey pa rin ni Ap.de.Ap.

Ang dami pang tanong ng mga fan kay Apl.de.Ap pero hindi na sila sinagot, dahil mas bet nga niyang mag-abang na lang sila sa March 8.

Anyway, makikita sa teaser na tila naka-barong si Ap.de.Ap, habang naka-summer outfit naman si Sandara.

Makikita rin sa last part ng video ang mga linyang ‘Apl.de.Ap X Sandara Park: 2 Proud’. Directed by Ben Mor.

Abangan! (Dondon Sermino)