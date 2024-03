Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) sa malaking pagtaas ng benefit package para sa mga pasyenteng may breast cancer.

Kasabay nito ay nanawagan si Romualdez sa PhilHealth na palawigin ang iba pang benepisyo at serbisyo nito at isama na ang screening para sa early detection ng kanser.

“We applaud PhilHealth for its substantial increase in support for breast cancer patients, marking a significant stride towards advancing healthcare,” sabi ni Romualdez.

“Moreover, expanding other benefits and services, particularly in early cancer detection for timely interventions, is essential to ultimately enhance accessibility to cancer care and for addressing other diseases,” dagdag pa nito.

Inanunsyo ng PhilHealth ang 1,400% pagtaas sa “Z benefit package” para sa mga breast cancer patient o mula P100,000 ay ginawa ng P1.4 milyon.

(Billy Begas)