Bumiyahe muli si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Australia para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne na tatagal hanggang March 6.

Sa kanyang departure speech, sinabi ng pangulo na ang summit ay oportunidad upang ilahad ng Pilipinas ang posisyon sa re-gional at international issues at pagkakataon na rin upang pasa¬lamatan ang Australia sa patuloy na pagsuporta sa 1982 UN-CLOS at ang 2016 Arbitral Award gayondin sa mga tulong sa capacity building at mga inisyatiba sa ake¬demya at pagkilala sa international law.

“Today, I fly to Melbourne to attend the Special Summit to commemorate the 50 years of ASEAN-Australia Relations at the invitation of Prime Minister Anthony Abanese,” anang pangulo.

Magkakaroon din aniya it o ng bilateral meetings sa prime minister ng Cambodia at New Zealand sa sidelines ng summit.

Hindi rin aniya palalagpasin ng presidente ang pagkakataon para makipag¬kita sa Filipino community sa Melbourne upang maipabatid ang mga ginagawa ng kanyang gobyerno para sa mga Pilipino.

Kasama rin sa misyon ni Pangulong Marcos ang pakikipagpulong sa mga malalaking negosyante sa nabanggit na bansa para hikayating maglagak ng negosyo at pamumuhunan sa Pilipinas. (Aileen Taliping)