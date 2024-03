Patricio Dilema, Sister Moon hanep sa tulin

KUMARIPAS sa last 75-meter si Sister Moon upang makasilat sa Phippine Racing Commission (Philracom) Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Pinuwestong pang-apat ni dating Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year Patricio Dilema paglabas ng aparato ang nasabing dehadong kabayo upang panoorin ang sumunggab sa unahang mga patok na sina Save My Savings at American Dream.

Bakbakan ang dalawang nasa trangko hanggang far turn at pagsungaw ng rektahan ay sila pa rin habang sumingit sa pangatlong puwesto na si Sister Moon na dumidiskarte sa tabing balya.

Nagkapanabayan sina American Dream, Save My Savings at Sister Moon sa diretsuhan at pagsapit ng huling 75 metro ng karera parang palasong kumawala sa pana at hablutin ng winning horse ang manibela.

Wagi si Sister Moon ng isang kabayo ang agwat sa pumangalawang Save My Savings, tumersero si American Dream.

May clocking siyang 1:26.8 minuto sa 1,400 meters race upang hamigin ni winning horse owner Benjamin Abalos Jr. ang P11k added prize. May dagdag pa siyang P4,500 bilang winning horse breeder din.

Biniyayaan ng P1K at P500 ang second at third players na mga breeder din.

(Elech Dawa)