Pamilya ni Ion suportado si Vice Ganda

Pinusuan ng netizens ang ipinakitang pagmamahal ng pamilya ni Ion Perez kay Vice Ganda.

Super support kasi ang Perez family sa bagong business venture ni Vice sa Pampanga na isang club. Siyempre pumunta rin sila para manood na rin ng mini concert ng ‘misis’ ni Ion.

Aside kay Ryan Bang, isa rin si Vice sa mga owner ng Eureka Super Club at nitong Sabado nga ay ang Unkabogable Star ang nag-perform sa stage ng bagong bukas na club sa Angeles, Pampanga.

Jampacked ang sinasabing pinakamalaking club sa bansa dahil sa show ni Meme Vice.

Pinusuan at trending sa X ang mga video at photos ng mag-asawa kasama ang kani-kanilang pamilya. Present din ang nanay ni Vice na si Mommy Rosario Viceral.

Masayang pinanood ng pamilya ni Ion si Vice mula sa VIP section ng club, panay pa kuha ni Ion ng video kay Vice habang nagpe-perform ito sa stage.

At dahil super nag-enjoy ang audience ni Vice ay ayaw pa sana nilang matapos ang show nito. Feeling ng netizens ay mas na-inspire raw mag-perform ang TV host-comedian dahil isa siya sa owners ng bonggang club at dahil nasa audience nga ang mister niya na super cheer sa kanya and of course present ang kanyang pamilya at in-laws.

Umakyat si Vice sa VIP section after ng kanyang energetic performance para maki-join sa table ng kanyang pamilya, ni Ion at pamilya nito at ilang kaibigan.

Naki-party rin sa nasabing event sina Ryan, Dominic Roque, Zeinab Harake, Loisa Andalio, Ronnie Alonte, at Wilbert Ross.

Congrats Vice Ganda and Ryan sa bago ninyong negosyo!