Pa-birthday kina lolo at lola

Nitong nakaraang linggo ay nilagdaan ni Pangulong Marcos ang dalawang bagong batas—isa para kina lolo at lola, kapag umabot na sila ng edad 80 o higit pa, at ang isa ay para naman sa pagpapa-astig ng mga produktong Pinoy na ating tatalakayin sa susunod na kolum.

Pag-usapan muna natin ngayon itong Republic Act No. 11982 o ang “Expanded Centenarian Act” kung saan ay talaga masasabi nating “Happy Birthday” para kina lolo at lola.

Literal na pabertdey sa mga lolo at lola ang batas na ito na nagsasaad na ang bawat senior citizen na magse-celebrate ng kaniyang ika-80, 85, 90 at 95 na birthday ay tatanggap ng P10,000.

Sinabi nga ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati nung kanyang pirmahan ang dalawang batas na ito: “The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly.”

Ayon nga sa batas na ito, isasama ang pondo nito sa General Appropriations Act (GAA) o ang ating national budget.

Kaya nga sang-ayon tayo sa panukala ng ating kapwa mambabatas at kapwa Bicolano na si House committee on appropriations chair Rep Zaldy Co at maging si Senior Citizens party list Rep. Rodolfo Ordanes Jr. na kung bibigyan ng proper authorization mula sa Department of Budget and Management (DBM) ay maaaring gamitin iyong savings o ‘di kaya ay unprogrammed fund para agarang maibigay ang cash gift na ito para sa mga lolo at lola na dapat makatanggap nito ngayong taon.

Nakasaad din sa batas na ito na dapat magtulong-tulong para maitatag ang isang Elderly Data Management System na magiging basehan upang epektibong maipatupad ang mga probisyon ng batas.

Ang data base na ito na magtatala ng mga importanteng impormasyon sa bawat taong saklaw ng batas ay pangangasiwaan ng National Commission of Senior Citizens (NCSC), alinsunod sa Republic Act No. 11350 at sa kaukulang implementing rules and regulations (IRR) nito.

Ang NCSC naman ay makikipagkoordinasyon sa Philippine Statistics Authority (PSA), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Information and Communications Technology (DICT), at mga local government units (LGUs) sa online registration ng mga benepisyaryo para mapasok sa Elderly Data Management System na ito.

At bilang isang dating gobernador, hinihikayat ko ang mga LGU na tiyaking maisasama at makikinabang ang lahat ng mga matatanda na nasa ganyang edad sa kani-kanilang nasasakupan. Mas madali po nilang malalaman kung sinu-sino sa mga lolo at lola sa kanilang lugar ang kuwalipikado.

Pero hindi lang ito ang good news para kina lolo at lola dahil may ikalawang magandang balita para sa kanila na bunga naman ng pagpupursige ni Speaker Martin Romualdez at ng iba pa nating kasamahan sa Kongreso. Ito naman ay ang pagbibigay ng mas malaking diskwento sa ating mga senior at pati na rin sa mga person with disabilities o PWDs.

Ayon nga kay Speaker Martin, itataas sa P500 ang buwanang diskuwento ng mga senior citizen at PWDs sa grocery at pagbili ng mga pangunahing bilihin bago magtapos ang buwan ng Marso.

Naunang humirit ng dagdag na discount para sa seniors at PWDs si Romualdez. Sa ilalim ng batas, ang mga senior ay binibigyan ng 5% discount. Sa ngayon ay P260 ang buwanang diskuwento sa groceries at mga pangunahing bilihin kaya nasa P65 ang lingguhang diskuwento. Kapag naging P500 ang kabuuang buwanang diskuwento, ang dating P65 kada linggong diskuwento ay magiging P125 na.

Kabilang sa binibigyan ng discount ang mga basic goods at pangunahing bilihin na araw-araw ginagamit tulad ng bigas, mais, tinapay, karne, isda, manok, itlog, mantika, asukal, gulay, prutas, sibuyas, bawang at fresh at processed milk, maliban sa medical grade milk. Kasama rin sa may discount ang processed meat, sardinas, corned beef maliban sa premium brands.

At dahil na nga sa pagpupursige ni Speaker, tiniyak ng mga opisyales ng Department of Trade and Industry (DTI) na mapapakinabangan na ng mga senior at PWDs ang dagdag na diskuwento bago matapos ang Marso.

Pinag-aaralan na rin kung puwedeng hindi na gamitin ang booklet na inoobliga sa mga senior sa halip ay palitan na lamang ito ng QR code. Dedesisyunan din kung ang discount na ito ay puwedeng gawing isang beses kada buwan na lamang at ipatupad ang P500 per month sa halip na linggo-linggo dahil ang ibang senior citizens ay isang beses sa isang buwan lamang kung mag-grocery.

Sang ayon po tayo sa mungkahi na makipag ugnayan ang DTI sa Bureau of Internal Revenue (BIR) upang aralin ang posibleng pagbibigay ng tax deduction sa mga supermarket owners kung sila ang babalikat ng discount.

Patuloy na pinapalagan ng mga supermarket owner ang dagdag diskuwento kung ipapasa ito sa kanila. Tataas umano ang presyo ng mga bilihin kung ipipilit ng gobyerno ang dagdag diskuwento. Kaya nga dapat aaralin itong proposal na magbigay ng tax credit sa mga supermarket o grocery upang maengganyo sila na magbigay ng mas malaking discount sa mga senior at PWD.

Batid natin na marami pa tayong dapat gawin para kina lolo at lola bukod sa diskuwento at cash gift sa edad 80, 85, 90 at 95 gayundin sa dagdag pensyon. Ang inyong lingkod kasama ang aking mga kapwa mambabatas sa pamumuno ni Speaker Martin ay patuloy na gumagawa ng mga panukala para mahanapan sila ng dagdag na relief at mabigyan ng kaginhawahan sa buhay sa ilang mga taong ilalagi pa nila sa mundo.

Marami pa ring dapat tapusin tulad ng pag-aayos ng mga datos kung saan kailangang tulungan din natin ang mga LGUs. Sa ngayon po ay nasa 4.4 milyong senior citizen pa lamang ang nagpapatala sa NCSC—gayung natatala ng PSA na umabot na sa 12.3 milyong Pinoy ang nag edad 60 na o higit pa noong Marso 2020.

Malapit po talaga sa puso natin ang mga lolo at lola kaya naman ipinupursige ko ang lahat ng aking magagawa bilang mambabatas upang mabigyan sila ng dagdag kalinga ng gobyerno at upang mapagaan ang kanilang nalalabing taon sa mundo.