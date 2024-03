Inaprubahan ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng P175. 902 million na pondo para tustusan ang mga nakalinyang programa ng Department of Scienc¬e and Technology-Philippine Council for Health Research and Development (DOST-PCHRD) sa ilalim ng Grants-in-Aid Program ng ahensiya.

Ang nabanggit na pondo ay gagamitin sa implementasyon ng mga programa sa research and development, pagpapalakas sa kakayahan, pinansiyal na suporta para sa iba’t ibang nananaliksik, forum at convention at stipend para sa mga iskolar at tulong pinansiyal sa mga State Universities and Colleges.

Ang pondo ay bahagi ng P678,512 milyon para sa GIA Program na inaprubahan ang Notice of Cash Allocations noong Feb-ruary 13 at 27, 2024.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na malapit sa kanyang puso ang research and development dahil ang pagbuhos ng pondo sa health research ay magbubunga ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa bansa. (Aileen Taliping)