Nakisaya sa birthday ni Mayor Strike Revilla: Pops Fernandez dadalawin apo

Isa si Pops Fernandez sa nakisaya sa birthday party ni Bacoor City Mayor Strike Revilla noong Sabado.

Friend ni Pops ang misis ni Mayor Strike na si Chaye Cabal-Revilla.

Tsinika-tsika din namin si Pops.

Kadarating lang nila ng bunsong anak na si Ram Nievera mula sa isang linggong bakasyon sa Japan.

At ngayon nga ay paalis na naman siya pa-Las Vegas, Nevada dahil may ilang mga importanteng bagay na aasikasuhin doon.

Siyempre, pupuntahan na rin ni Pops ang kanyang apo sa panganay na anak na si Robin Nievera, si Baby Finn.

Excited na raw siya na kargahin si Baby Finn.

“Siyempre excited ako na mag-alaga kay Baby Finn. Bukod sa kakargahin ko, magpapalit din ako ng diaper.

“Sana alam ko pa ngang magpalit ng diaper at ang tagal ko na ring hindi ginawa ‘yon. Sana natatandaan ko pa,” sey ni Pops.

Sa Chicago pa pupuntahan ni Pops ang apo.

Hindi nga raw niya maintindihan ang nararamdaman niya ngayong makikita na niya ang apo.

Siyempre, proud daw siya na makilalang Lolli-Pops dahil kay Baby Finn.

Samantala, bukod kay Pops ay nakisaya rin sa birthday party ni Mayor Strike si JC de Vera kasama ang misis nito na si Rikkah.

Siyempre nasa party rin ang mga kapatid ni Mayor Strike na sina Senator Bong, Princess, Rowena, Marlon, at iba pa.

Nakisaya rin ang nga pamangkin niyang sina Representative Jolo at Representative Bryan.

Nakita rin namin sa party ang aming boss na si Sir Rey Marfil.

Happy, happy birthday, Mayor Strike and thank you Chaye sa pag-aasikaso sa amin.

‘Yun na!