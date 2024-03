Nagkabalikan? Miles, Elijah magkasama sa birthday party ni Maine Mendoza

Iba talaga magbiro ang pagkakataon.

Imagine, nasabay pa ang birthday party ni Maine Mendoza, na super happy, sa chika na tsugi na ang ‘Tahanang Pinakamasaya’ sa ere, na super lungkot naman para sa mga faney na nasanay na silang panoorin.

Anyway, makikita sa birthday party ni Maine ang pagsayaw ni former Senate President Tito Sotto, kasama siyempre ang anak na si Ciara Sotto, pati na si Maine at iba pang co-host ng ‘Eat Bulaga’.

Bongga rin ang mga dance moves ni Jose Manalo, na kahit medyo luma na ang style, pero super husay pa rin, at yakang-yaka pa ring umindak at makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya.

Hindi rin nagpatalbog si Kakai Bautista na panay ang giling talaga, ha! Aliw na aliw ang mga kasamahan niya sa mga kabaliwan niya sa dance floor.

Siyempre, kilig to the max pa rin ang eksena na bitbit ni Representative Arjo Atayde ang cake para i-blow ni Maine, kasunod ang matamis na beso at yakapan. Super happy si Maine sa eksenang `yon.

Ang maganda kasi kina Arjo, Maine, hindi sila pa-showy na kailangan sa harap ng mga tao sila naglalaplapan. Mas masarap, nakakakilig silang tingnan, lalo na kapag sa ulo, o sa noo binibeso ni Arjo si Maine, sabay yakap nang mahigpit.

At bongga rin ang tila ‘pagbabalikan’ nina Miles Ocampo, Elijah Canlas, na magkasama sa photo na kuha ni Kakai Bautista, ha! Magkadikit ang mga mukha ng dalawa, ha!

“Wow kasama ni Miles ang dati niyang boyfriend.”

“Parang nagkabalikan na sina Miles at Elijah, ha!”

“Yes si Elijah at Miles magkasama.”

“Ay oh, may nagkabalikan, ha!”

“Magkasama sina Miles at ex niya. Ang sweet naman.”

Siyempre, present ang little sister ni Maine na si Ryzza Mae Dizon. At kaloka ang kilig niya sa isang video na lumapit sa kanya si Andres Muhlach, na kasama siyempre ni Atasha Muhlach.

“Ay wow, nagkita na sina Andres at Ryzza Mae.

“’Yung pagkaka-beso mo ha!” tukso ni Ciara kay Ryzza Mae.

Ang saya-saya sa paligid ng mga taga-‘Eat Bulaga’.

Again, iba rin talaga magbiro ang panahon, di ba?

