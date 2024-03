Malabon LGU nagdaos ng kauna-unahang Filipino-Chinese Cultural Festival

Idinaos ng pamahalaang Lungsod ng Malabon noong Huwebes ng gabi, ang kauna-unahang “Filipino-Chinese Cultural Festival” upang ipagdiwang ang mayamang kultura, relasyon, at kasaysayan ng Filipino-Chinese community sa lungsod.

Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval ang kaganapan na ginanap sa C4 Road sa Barangay Longos, kasama ang Cultural Counselor ng Embahada ng People’s Republic of China sa Republika ng Pilipinas na si Huang Yaping, Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, Inc (PCCCII) – E -Commerce Chapter President Mr. Allan King, at City Administrator Dr. Alexander Rosete.

Pinangunahan ito ng Business Permit and Licensing Department, City Tourism and Cultural Affairs Office, Office of the City Mayor, at iba pang departamento ng lokal na pamahalaan, sa pakikipagtulungan ng Malabon Chamber of Commerce and Industry, Inc.

Iba’t ibang kilalang Chinese foods kabilang ang noodles, siopao, at siomai ang inihandog din sa mga dumalo mula sa mga food stalls na inilagay sa venue sa panahon ng event.

Ang mga Malabueño na dumalo ay naaliw din sa mga awit at sayaw na ginawa ng aktor na si Ruru Madrid, Tanghalang Bagong Sibol Dance and Theater Company, at ng Philippine Malabon Cultural Institute.

Sa kaganapan, nakatanggap si Mayor Jeannie ng parangal mula sa RP Mission and Development Foundation Inc.

(RPMD) para sa unang ranggo sa kanilang “Boses ng Bayan” Annual Report 2023 – Job Performance Ratings, kung saan sinuri ang pagganap ng mga lokal na punong ehekutibo sa National Capital Region (NCR) noong nakaraang taon.

Ang unang city lady mayor ay nakakuha ng 90. 5% na porsyento mula sa kanyang mga nasasakupan sa survey, na isinagawa mula Disyembre 27, 2023 hanggang Enero 5, 2024, at may humigit-kumulang 100,000 kalahok mula sa rehiyon.

Noong nakaraang taon, una rin ang alkalde sa RPMD’s “Boses ng Bayan” performance survey na ginanap noong Setyembre 20-30, 2023 noong nakaraang taon na sinuri din ang performance ng mga alkalde sa Pilipinas.

Nakakuha siya ng 93.1 percent performance score sa survey na nagpakita ng pag-apruba at suporta ng kanyang mga nasasakupan sa epektibong pamumuno at pamamahala sa lungsod.

Si Mayor Jeannie ay pinarangalan ng RPMD para sa kanyang pagiging epektibo sa pamamahala at pamumuno na nagdulot ng mahusay na paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaang lungsod sa kanyang mga nasasakupan, pagtugon sa kanilang iba’t ibang pangangailangan pati na rin ang pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay sa Malabon.

Kinilala rin ang lokal na pamahalaan ng 2023 Seal of Good Financial Housekeeping (SGLG) ng Department of Interior and Local Government (DILG), isang parangal na ibinigay sa mga local government units para sa kanilang pagsunod sa accounting at auditing standards, rules and regulations.

Tinukoy ang Malabon sa malinaw at mahusay na paglalaan ng pampublikong pondo na ginamit para sa mga programang tumutugon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga residente ng lungsod.

Binigyan din ang alkalde ng plaque of commendation mula sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa mahusay na urban housing initiatives ng lungsod na nagbigay ng mas ligtas na tahanan sa mga residente.

Pinasalamatan ni Mayor Jeannie ang mga pinuno at tauhan sa pamahalaang lungsod, gayundin ang mga residente sa kanilang kooperasyon na nauwi sa kanilang iba’t ibang parangal at pagkilala na ibinigay mula sa mga ahensya at organisasyon ng pambansang pamahalaan.

Hinimok niya ang mga ito na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabisang paghahatid ng mga programa na maghahatid sa mas magandang buhay para sa lahat.

Isang lion dance din ang isinagawa ng Philippine Ling Nam Athletic Federation sa kaganapan.

Ibinahagi din ng City Tourism and Cultural Affairs Office ang iba’t ibang aktibidad na inihanda ng pamahalaang lungsod para sa Malabon’s 23rd Cityhood Celebration at 425th Anniversary na kinabibilangan ng Ginoo at Bb. Malabon 2024, Epifanio delos Santos Gawad Parangal 2024, Business Awards, and a grand parade.