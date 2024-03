Kinandado ng Taguig government nitong Linggo ang Makati Park and Garden dahil sa kawalan ng kaukulang permit.

Sa isang statement, nanindigan ang Taguig na ang park ay nasa ilalim ng kanilang hurisdiksyon at may awtoridad silang ipasara ito “to regulate any business, trade, or activity” sa kanilang siyudad.

“The said park and garden, which has been effectively closed as a park by Makati and used as a garage for its heavy equip-ment and storage for various objects, is subject to Taguig’s jurisdiction which has the right to possess and administer the same notwithstanding Makati’s unlawful possession,” ayon sa Taguig government.

Nanindigan naman ang Makati na sila ang may-ari ng park na matatagpuan sa Brgy. West Rembo at Cembo na kabilang sa sampung barangay na nasakop ng Taguig sa ilalim ng nilabas na desisyon ng Supreme Court.

Sa isang statement nitong Linggo, tiniyak ng Makati City government na gagawin nila ang lahat ng kaukulang hakbang upang maprotektahan at mapangalagaan ang kanilang property.

Nakulong din umano ang mga empleyado sa loob ng park nang ikandato ng Taguig ang gate.

Nagbabala naman ang Makati LGU na posibleng magkagulo kapag muling tinangka ng Taguig na okupahan ang Makati Park.

“Should there be violence, it will be blood on Taguig’s hands,” ayon sa LGU.

Ayon sa Makati LGU, dapat pa¬galitan ng kinauukulang ahensiya ng gobyerno ang Taguig LGU dahil sa kanilang ginawa.

“Walang puwang ang ganitong asal sa ating makabagong lipunan. The Taguig authorities should be censured by the concerned national agencies.”

Noong Disyembre 2021, naglabas ng pinal na desisyon ang Supreme Court na ang Bonifacio Global City ay sakop ng Taguig.

Ang Makati Park and Garden ay matatagpuan sa Brgy. West Rembo at Brgy. Cembo na bahagi ng Enlisted Men’s Barrios (EMBO) barangays. Kabilang ito sa binanggit ng SC na bahagi ng teritoryo ng Taguig City.