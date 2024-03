LeBron James inabot na ang 40,000 points

INEKISAN na ni LeBron James ang 40,000 points sa 78th NBA 2023-24 regular season game nitong Sabado ng gabi – scoring record na siguradong matatagalan bago mabura.

Inabot ng 21 seasons si James bago narating ang milestone.

Kaya lang, naka-40K nga si LeBron pero lublob naman ang Los Angeles Lakers sa Denver Nuggets 124-114 sa Crypto.com Arena.

Humarabas ng double-double sina Nikola Jokic (35 points, 10 rebounds, 7 assists), Michael Porter Jr. (25 pts., 10 rebs.) at Jamal Murray (24 pts., 6 rebs., 11 asts.) sa defending champion Nuggets.

Sadsad ang Lakers kahit pa umiskor ng 17 pataas ang starters sa pangunguna ng 26 points, 9 assists ni James at 23 ni Rui Hachimura. May 19 points, 14 assists si Austin Reaves at 17 markers, 11 boards si Anthony Davis.

Airball pa ang first attempt ni James. Nag-start muli sa second quarter, 14 seconds lang sa period ay inatake ang basket para lumapit sa milestone.

Sa sumunod na biyahe ni LeBron, dinaanan niya si Porter bago isinubo ang layup at historic basket 10:39 sa quarter.

Binigyan siya ng standing ovation sa sumunod na timeout, tinapik sa dibdib ni coach Darvin Ham. Nagkaroon ng in-arena video presentation, itinaas ni James ang bola.

Feb. 7, 2023, binura ni LeBron ang dating marka ni Kareem Abdul-Jabbar na 38,387 points para maging scoring leader. Inekisan niya ang 39,000 noong Nov. 21 sa In-Season Tournament. (Vladi Eduarte)