Kumpara kay Paulo Avelino: Sino ba naman ako? – Jake Ejercito

Nagsalita na si Jake Ejercito sa isyung pinalitan siya ni Paulo Avelino sa upcoming Philippine adaptation ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Sa kanyang panayam kay Ogie Diaz ay ibinahagi ng bunsong anak ni former President Joseph Estrada ang kanyang saloobin sa pagkawala niya sa nasabing serye.

“Maraming naging usap-usapan about it. Pero in the end hindi ako ang napili, naiintindihan ko naman iyon.”

Dagdag niya pa na naiintindihan niya ang naging decision ng management ng show.

“I trust the decision of course ng producers, ng management, mas sila naman ang nakakaalam niyan. I mean, Paulo Avelino, sino ba naman ako kay Paulo, ‘di ba?”

Naka-move on at naka-focus na raw siya sa next project niya at ito nga ang ‘Can’t Buy Me Love’.

“I’m just looking forward sa susunod kong project. Baka hindi sita talaga para sa akin.”

Humanga naman ang mga netizen sa kung paano hinandle ni Jake ang ganitong kabigat na rejection.

“Much respect for this guy @unoemilio. Must say sayang ang momentum ng career, palipad na eh. After ‘Fit Check’, ‘WWWSK’ would’ve… a basta! Tama ‘yung sabi ng isang nag-comment dito, ‘rejection is God’s redirection.’ Baka meron talagang something better na nakalaan,” sey ng isang netizen sa X (dating Twitter).

Puri rin ng isa pang netizen, “Oo nga naman, tama si Jake, ‘sino?’ nga ba naman siya compared kay Paulo Avelino. Such humility from someone who was born with a silver spoon and who does not need to ‘kowtow to authorities’ in exchange for fame & fortune. His words actually speak volumes…”

Baka raw kay Kathryn Bernardo siya nababagay, “Feeling ko, siya ang bagay na next ka-love team ni Kathryn Bernardo. Why not??”

Samantala, sa latest episode ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay ipinakilala na ang kanyang character na si Aldrich Co, ang makakatrabaho ni Irene Tiu, character ni Maris Racal, sa bago nitong work.

Akala nga ng iba ay walang involvement na sina Irene at Snoop, character naman ni Anthony Jennings, dahil sa Aldrich at Irene, pero balita ko ay mapapadpad din si Snoop sa pinapasukan na company ni Irene sa province ng Bulacan.

Ngayon pa nga lang ay inaabangan na ang panggugulo ni Jake sa tambalang MaTon nina Maris at Anthony sa teleserye!

Exciting! (Byx Almacen)