Hinamon ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III si Presidential Adviser on Poverty Alleviation Larry Gadon na ipakita ang katalihunan nito kung paano maiaahon sa kahirapan ang mga Pinoy.

“Akala ko ba mayroong presidential adviser on poverty alleviation? Nasaan na ba ‘yong mga idea niya?” diin ni Pimentel sa isang radio interview.

“Hindi naman ‘yon bobo ‘di ba? E dapat ilabas na niya katalinuhan niya, paano natin ira-rationalize iyan,” dugtong ng senador.

Tinutukoy ni Pimentel ang sangkatutak na ayuda program ng gobyerno na kung minsan ay nagkakadoble na umano ang benepisyaryo.

Tinukoy ng senador ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na pinaglaanan ng P106 bilyon ngayong taon. May programa rin na Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICs) ang kagawaran.

Samantala, ang Department of Labor and Employment naman ay mayroong Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvan-taged/Displaced Workers (TUPAD), habang ang Department of Health, may progra¬mang Medical Assistance for Indigent Individuals (MAIP).

Ani Pimentel, dapat ay hindi na pinapasawsaw ang mga politiko sa pamamahagi ng ayuda ng mga ahensiya ng gobyerno.