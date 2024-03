Kinuyog ng mga Pinoy netizen ang American record producer na si Benny Blanco matapos nitong laitin ang mga pagkaing Pili-pino, partikular ang produkto ng fast food giant Jollibee.

Ayon sa video na pinost sa TikTok, makikita si Blanco na sinubukan ang pagkain ng Jollibee. Pamilyar daw siya sa mga pagkaing Pilipino dahil may dugong Pinoy ang kanyang stepmother.

Gayunman, hindi nagustuhan ng mga Pinoy netizen ang negatibong komento ni Blanco sa adobo rice, chicken joy at spaghet-ti.

Ang spaghetti na nakahiligan ng mga Pinoy ay matamis kumpara sa mga spaghetti sa Estados Unidos, Europa at iba pang panig ng mundo.

Makikita sa video na hindi man lang hinalo ni Blanco ang spaghetti at agad kumuha at sinubo pero maya-maya ay niluwa da-hil hindi raw niya nagustuhan ang lasa.

“Eww Jollibee, eww!” litanya ni Blanco.

Binaha ng komento ang video ng US record producer dahil sa kawalan umano ng respeto sa pagkaing Pilipino.

“Really? Don’t eat and disrespect our food please, if you don’t want to be disrespected by Filipinos who loves @Jollibee Shame on you!” diin ng isang netizen.

“You got that right… how dare he mock our childhood! He needs to be taught a lesson,” komento ng isang netizen.

Giit ng mga Pinoy, dapat ay humingi ng tawad si Blanco sa ginawang pambabastos sa pagkaing Pinoy.

Si Blanco ay boyfriend ng singer na si Selena Gomez.