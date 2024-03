HORI7ON ‘di uso inggitan

Naging matagumpay ang ‘Daytour’ live showcase ng HORI7ON na ginanap nitong Sabado, March 2, sa Samsung Hall, SM Aura Premier sa Taguig City.

Umaga pa nga lang ay nasa venue na ang mga Anchors (tawag sa fans nila) para makita at mapanood ang unang live performance ng comeback single ng all-Filipino K-pop idol boy group, ang ‘Lucky’.

Ilang oras bago ang live showcase ay nilabas ng MLD Entertainment ang music video ng ‘Lucky’ na pumatok agad sa mga K-pop fans.

Ayon sa HORI7ON, ang kanilang bagong single ay tungkol sa pagmamahal ng loved ones at ang mga Anchors nga ay isa sa mga tinuturing nilang loved ones at kung paano nila naa-appreciate ang pagmamahal ng mga ito sa kanila.

Naging lucky naman ang mga Anchors na dumalo sa live showcase dahil kasama nga sila sa mga unang nakapanood ng live performance ng HORI7ON para sa kantang ito.

Maliban sa ‘Lucky’ ay pinerform din ng idol boy group ang mga hits nila mula sa kanilang debut album na ‘Friend-SHIP’ gaya ng debut single nila na ‘SIX7EEN’, ‘Tiger’, ‘Meteor’, at ang kanilang Tagalog song na ‘Salamat’ para sa kanilang encore performance.

Nagkaroon din ng interview portion ang host na si Ai dela Cruz sa nasabing live showcase at nakapagtanong din ang mga lucky fans sa kanilang idol group.

Samantala, noong February ay nag-celebrate ng kanilang unang taon bilang grupo ang HORI7ON kaya sa naganap na presscon for ‘Daytour’ sinagot ng miyembro ng grupo na si Marcus ang tanong ng entertainment media kung sino ang pinaka nag-improve sa kanila?

At sagot nga ni Marcus, ang visual member nila daw nila na si Kyler ‘yon.

“I think the person who grew the most is Kuya Kyler. Especially sa dancing, grabe ka na!”

Na-touch naman si Kyler sa sinagot ni Marcus at dagdag niya pa, “Aminin naman po natin kasi tama naman ‘yung sinabi ni Marcus kasi nagwo-work hrd talaga po ako sa Korea.”

Ang maganda sa HORI7ON ay wala silang inggitan, ha! Hindi uso sa kanila ‘yon.

Aabangan naman ng mga Anchors sa iba’t ibang parte ng Pilipinas ang mall tour ng HORI7ON bago sila bumalik sa South Korea.

Bonggels! (Byx Almacen)