NAGPAMANGHA sa social media ang bebot na ito na may paandar sa kanyang dress!

Ibinahagi ito sa Instagram ng user na si @lappelduvideparis. Aniya sa caption, “Inflatable garments creating a sense of fun and protection Designed by @tabbe_designs.”

Sa uploaded reel, mapapanood ang isang bebot na nakasuot ng berde na dress. Pero hindi ito pangkaraniwan dahil may hangin ito sa loob.

Bukod dito, tumatalon-talon pa siya kaya tila mukha talaga itong lobo.

Inulan din ito ng samu’t saring mga comment.

Para kay Josandraoo, “Now I wanna see her sit on a chair…. Just thinking.”

“I haven’t been fond of the movements of inflatable fashions thus far however, this moves interestingly. Pretty neat!” say ni @jaimelynbarbarian.

Hirit naman ni @evangelist_vi, “My body does that on its own. I’ll pass.”

“It’s cute when she does it but when I jiggle my real stomach like that it’s gross smh,” dagdag pa ni @clovergirlerin.

(Moises Caleon)