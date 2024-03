MULING nanguna sa pinakahuling survey ng Publishers Association of the Philippines, Inc. (PAPI) si Ex-President Rodrigo Roa Duterte, sa mga magsasaka ng iba’t ibang farmers’ group sa bansa, bilang senador sa 2025 midterm elections.

Ang dating pangulo ay nanatiling popular sa mga magsasaka sa isinagawang survey noong Pebrero 5-9. Siya ay sinundan ni SAGIP partylist Rep. Rodante Marcoleta at pumangatlo naman si Sen. Imee Marcos.

Si Marcos ay sinundan ni Sen. Francis Tolentino at nasa ika-5 puwesto si Sen. Ronald “Bato” dela Rosa.

Ang iba pang nasa hanay ng napipisil sa Senado ay sina ACT-CIS partylist Rep. Erwin Tulfo bilang pang-anim at sinundan ng dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III at kabuntot niya ang boxing icon na si dating Sen. Emmanuel “Manny” Pacquiao.

Samantala, kasunod ni Pacquiao si Sen. Christopher Lawrence “Bong” Go, bilang ika-9 sa hanay ng mga maaring muling maupo sa Senado. Kasunod niya ay si dating Vice President Leni Robredo para sa ika-10 puwesto, kasunod na sina dating Manila City Mayor Francisco “Isko” Moreno at Sen. Pia Cayetano, para sa Magic 12 o Top 12.

May 1,500 farmer respondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ay pinapili sa kung sino ang kanilang pipiliin bilang senador sa 2025 midterm polls.