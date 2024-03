Carlo Biado hari ng WPA 10-ball

IBINALANDRA muli ni Carlo Biado ang galing mga Pinoy sa cue sport nang sikwatin ang korona ng Predator WPA (World Pool-Billiard Association) Men’s World 10-Ball Championship sa Rio All-Suite Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada nitong Sabado (Linggo sa Maynila).

Kinaldag ng pambato ng ‘Pinas mula sa La Union pero sa Quezon City na residente at dating WPA nine-ball king si Naoyuki Oi ng Japan sa finals, 3-1, para ibulsa ang premyong $75,000 o P4.202-milyon.

Bago tumumbok sa finals, pinatalsik muna ni Biado, 40, si Fedor Gorst ng AIN, 3-1 sa semifinals.

“I’m overwhelmed, I’m very very happy to finally get the World 10-Ball championship, I want to thank God for this wonderful victory,” bulalas ni Biado.

Napalaban siya nang todo sa quarterfinals matapos talunin sa pahirapang sarguhan si Ko Ping Chun ng Chinese Taipei, 3-2.

Sa unang laro ni Biado, magaan niyang kinalos ang isa pang Taiwanese sa katauhan ni Chang Jung Lin sa quarterfinals, 3-0.

Dinemolis din niya Australia’s Justin Sajich, American Shane Van Boening at Taiwan’s Lin Wu Ku sa pare-parehong m,ga iskor na 2-0 sa best-of-three eliminations.

Napasabak siyang mag-isang pambato ng bansa dahil sa pagkakabilang sa Top 64 world ranking ng WPA.

Siya ang unang Noypi na nag-uwi ng world 10-ball din sa pang-apat na trono ng bansa pagkaraang m akadalawa sa women’s division ni Rubilen Amit at isa si Chezka Centeno.

(Elech Dawa)