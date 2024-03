KUNG ikaw ‘yung tipo ng taong mahilig sa sinigang mapa-baboy, bangus, o hipon man ‘yan, siguradong mapapaisip ka sa version ng sinigang na ito!

Shinare ito kamakailan ng Facebook Page na ‘Ohh Khayesarap’ na umani ng humigit-kumulang 630k views at mga kwelang reactions mula sa madla

.

Sa uploaded video, mapapanood ang pagluluto niya ng sinigang pero ang twist nito? Imbes na karne ay hotdog ang kanyang ginamit!

Swak para sa mga on the budget lang!

Nilagyan niya rin ito ng mga gulay na totoo talagang pang-sinigang.

Sa dulo ng video ay tinaste test niya ito at base sa kanyang reaksyon ay mukha naman siyang nasarapan.

Marami rin sa madlang peeps ang nag-comment.

Gaya ni Charmaine Bisaya, “Hahaha ano yan bagong imbento.”

“Pag higop mo pa lang ng sabaw alam ko ng masarap matunog hahaha,” say ni Rona Guinto.

“Masarap pa diyan sinigang na pasta eh,” biro naman ni Red Lampano.

Tila gusto naman itong i-try ng user na si Shecaina Sonbise, aniya, “Gantong luto nman sa hotdog nakakasawa na ang prito.”

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)