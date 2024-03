Barbie Jamili itinuka Adamson vs UE

PINAKAWALAN ng Adamson University ang itinatagong arsenal na si Barbie Jamili na pinagbidahan ang ikalawang ratsada kontra University of the East, 25-19, 25-19, 26-28, 29-27, 86th UAAP women’s volleyball tournament 2024 1st round elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Nagbaon sa debut ang ‘Beauty and Brawns’ ng 20 points sa likod ng 18 attacks at 2 blocks, kalakip pa ang 12 excellent digs at 6 receptions tungo sa 2-2 kartada ng last season bronze medalists para sa solong ika-limang pwesto.

Naging malaking pamalit ang 5-foot-5 Cebuana kay team captain Lucille Almonte na hindi nakapaglaro upang tulungan ang grupo nina Antonnette Adolfo na nag-ambag ng 16 pts., Red Bascon na may 13 markers, at Mayang Nuique na umiskor ng siyam.

May magandang depensa pa si libero Karen Verdeflor sa 16 receptions at 15 digs para sa Lady Falcons at isinalya ang Lady Warriors sa 1-3, salampak sa pagtabla sa ikaanim na puwesto.

Nawalang saysay naman ang game-high ni ‘super rookie’ Casiey Dongallo na 26 pts. mula ang 23 sa atake at tatlong butata, pati ang 10 digs at 6 receptions, at ang pinagsamang 23 pts. nina Kayce Balingit (13) at Riza Nogales (10) na nagsuot ang itim na arm-band bilang suporta kay coach Jerry Yee.

Sinuspinde ng tatlong buwan ng liga dahil umano sa pakikibahagi sa mga gawaing hindi naaayon sa mga layunin ng UAAP ang coach.

Napagdesisyunan ng UAAP Board of Managing Directors na pagbawalang makapasok sa mga laro ng UE, pero papayagang sanayin ang koponan niya at gabayan ito sa ibang liga. Inihayag ng BMD na nagkaroon ng reklamo kay Yee ang isang miyembro ng UAAP na sinabing nagkaroon ito ng, “acts inconsistent with the league’s objectives…”

“The UAAP as an organization of educational institutions, prioritizes maintaining a close-knit relationship among its eight member schools through healthy competitions and demands the highest ethical and professional standards from those expected to mold the student athletes,” ayon sa UAAP.

Nakatakdang umapela ang UE sa pamumuno ni sports director Rod Roque sa parusa sa coach habang naglabas naman ng sintimyento si Yee unkol sa naturang hakbang na sinabing hindi siya binigyan ng tamang proseso at nagulat sa desisyon.

“About dun sa process, hindi naman ako nakunan ng side about this, and nagulat din ako, kumbaga may ganito pa pala, yun yung na-feel ko, gulat at surprise din,” saad ni Yee. “Sana, mapakinggan yung side namin because hindi namin alam kung anong naganap eh, so meron ng decision, words or allegations, if tatanungin ako or bibigyan ako ng audience, I can speak up.

We we’re somehow prepared na magkakaroon ng ganitong scenario, kung saka-sakali, so dito naman yun, kami laro-practice tuloy-tuloy lang naman yun.” (Gerard Arce)