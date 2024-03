SA isang iglap, 500 residente sa Davao City ang magkakaroon ng trabaho!

Good news talaga ito para sa mga taga-Davao City dahil naghahanap ang Amazon Operation Services Philippines ng 500 customer service professional para sa permanent at full-time roles na binuksan nito para sa fully work-from-home at night-shift positions ng kumpanya.

“Interested applicants may apply for remote customer service and remote team manager roles at jobs.amazon.ph and will be required to pass virtual assessments remotely,” ani ng Amazon.

Sa report ng ABS-CBN News, inimbitahan ang mga napiling aplikante sa Amazon’s Job Fair sa Davao kahapon para sa susunod na hakbang sa proseso ng kanilang application.

Bukod sa competitive salary, maraming perks din ang inaalok ng Amazon tulad ng private medical insurance, life insurance, critical illness insurance at medical spending account para sa unreimbursed medical, dental, vision services at traditional medicine.

“This is an exciting opportunity for job seekers in Davao City who are looking for a fulfilling experience working for a company which strives to be Earth’s best employer,” ani Steve Emerson, president ng Amazon Operation Services Philippines.