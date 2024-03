KINUMPIRMA ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang pagdakip sa dalawang Pinoy na unang ikinulong matapos umano nilang abandonahin ang mga bangkay ng mag-asawa na tadtad ng mga saksak sa katawan sa Japan noong Enero.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, inaresto ang dalawang Pinoy noong Marso 2 at iniimbestigahan na sa kasong murder.

“We will see in the next few weeks what will be the final charges to be filed against them,” ani De Vega.

Tiniyak din ni De Vega na nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa mga awtoridad sa Japan upang matulungan ang mga Filipino.

Ipinaliwanag ni De Vega na sasailalim sa bagong imbestigasyon ang dalawa.

Sa CCTV footage, makikita ang dalawang Filipino na lumabas ng bahay kung saan natagpuang patay ang mag-asawa na sin Norihiro at Kimi Takahashi, noong Enero 16, 2024.