2 bebot nabitag sa P2M tobats

DALAWANG babae na naitala bilang mga high value individual (HVI) ang natimbog matapos masamsam sa mga ito ang mahigit na P2 milyong halaga ng ilegal na droga sa Calamba City, Laguna noong Sabado.

Kinilala ang mga suspek na sina alyas Kharima at alyas Normalah.

Ayon sa report, nadakma ang dalawa ng mga tauhan ng Calamba city police sa kinasang buy bust operation sa bus stop sa Suero Compound, Barangay Paciano sa nasabing lungsod.

Hindi na nakapalag ang mga ito nang posasan ng mga awtoridad matapos makipag-transaksyon sa pulis na umaktong buyer.

Narekober sa mga ito ang apat na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 113 gramo at may street value na P2,260,000.00.

Nakakulong ang dalawa sa Calamba City police station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

(Ronilo Dagos)