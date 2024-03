13 Vietnamese kinalawit sa mga spa, health clinic

DINAKIP ng intelligence division ng Bureau of Immigration (BI) ang 13 Vietnamese nang maaktuhan ang mg ito na ilegal na nagtatrabaho sa mga spa at health clinic sa ilang lugar sa Metro Manila.

Ayon sa BI, nagtatrabaho ang mga ito ng walang kaukulang dokumento sa mga spa at health clinic sa Makati, Parañaque at Pasay City.

Paliwanag ni BI spokesperson Dana Sandoval, ilan sa mga dayuhan ay walang visa o kaya naman ay naka-isyu sa ibang kompanya ang kanilang travel document.

Aniya, isang Vietnamese na wala ring visa ang may-ari ng isa sa mga health spa.

Samantala, Pinoy naman aniya ang may-ari ng isa sa malaking spa kung saan dinampot ang mga Vietnamese.

“Ito po ay technically harboring illegal aliens because these aliens do not have the proper working visas or permits at nagtatrabaho sa mga establishments na ito,” ani Sandoval.

Mananatili ang mga ito sa pasilidad ng BI sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City habang tinatapos ang kanilang deportation case.