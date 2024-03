Vape store sinalakay ng 5 Akyat-Bahay

Pinaghahanap ng pulisya ang limang hinihinalang Akyat-Bahay na nanloob sa isang vape store at tumangay ng halos P200K na vape flavor, cash at cellphone sa Silang, Cavite Biyernes ng madaling araw.

Sa ulat, umaga na ng Sabado nang matuklasan ni alyas ‘Cyril’ na nilooban ang kanyang vape store na Puffy Vape Lounge na matatagpuan sa Brgy Poblacion 2, Silang, Cavite pagbukas nito dakong alas-8:00 kamakalawa ng umaga.

Sa imbestigasyon, pinasok ng limang kalalakihan ang nasabing tindahan dakong alas-3:00 Biyernes ng madaling araw sa pamamagitan ng pagsira ng padlock nito at nang makapasok ay tinangay ang 440 piraso ng Geekbar Puffy, 340 piraso ng Flava Seekbar 10k Puffs, 10 piraso na Oxva Oreo, 3 piraso ng Geekvape Z200, isang Infinix na cellphone at cash na nagkakahalagang P6,500.00 na may kabuuang halaga na P200,000.00 na inilagay sa isang sako.

Matapos masamsam ang pakay, tumakas ang mga suspek sa direksyon ng Dasmarinas City, Cavite.

Nagsasagawa ng backtracking sa Closed Circuit Television (CCTV) ang pulisya para sa pagkakakilanlan sa mga suspek at posibleng pag-aresto sa kanila. (Gene Adsuara)