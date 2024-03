TVJ touching birthday tribute kay Maine

Ngayong Linggo ang 29th birthday ni Maine Mendoza pero bonggang celebration na ang ibinigay sa kanya ng ‘Eat Bulaga’ nitong Sabado.

May touching pa-tribute ang Dabarkads kay Menggay. Ipinagdiwang nila ang naging journey ni Maine mula sa kanyang pagsisimula bilang isa sa legit Dabarkads hanggang sa maging Mrs. Atayde na.

Si Ryzza Mae Dizon ang nag-re-enact nang mag-audition ni Maine sa noontime show hanggang sumikat ito bilang Yaya Dub. Hagalpakan naman ang viewers nang lumabas si Wally Bayola na ginaya ang iconic cover girl look at pagiging fashionista ni Menggay.

Hinarana naman ng kantang ‘With A Smile’ ng Eraserheads nina Paolo Ballesteros, Jose Manalo, at Allan K ang birthday celebrator. Sinundan ito ng dance number ng Eat Girls na sina Atasha Muhlach, Miles Ocampo, at Carren Eistrup.

Samantala, dinig at ramdam sa mga boses nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ang labis na kaligayahan. Halos nangingilid ang luha nila habang nagbibigay ng touching birthday message kay Menggay.

“You will always be our girl,” ang sabi ni dating Senador Tito.

“Ngayon lang nagkaroon ng halaga ang happy birthday, happy kami dahil kasama ka namin,” sabi naman ni Joey.

Halos mabasag naman ang boses ni Bossing Vic habang nagbibigay ng birthday message sa anak-anakan, “Hindi mo kami iniwan kahit anong laban na pinagdaanan natin, mahal ka namin.”

Sey naman ni Allan K, “Milyon-milyon ang nagmamahal sa iyo, pero kahit gano karami sila ‘wag mo kaming kakalimutan.”

“Hindi nagbabago si Menggay mula noon hanggang ngayon, marespeto siya sa kapwa,” ang banat naman ni Jose.

Bumati rin sa pamamagitan ng video ang mga kaibigan ng TV host-actress gaya nina Maja Salvador, MJ Lastimosa, at iba pang non-showbiz friends.

Siyempre napanood din ang mga video greetings ng pamilya ni Maine at Arjo Atayde. Touching ang birthday message nina Sylvia Sanchez, Ria Atayde. Nagsigawan pa ang mga tao sa studio nang bumati ang father-in-law ni Menggay na si Art Atayde, biniro kasi nito ang manugang na tumatanda na at tinanong kung kailan sila bibigyan ng apo.

After mapanood ang lahat ng video greetings ay binalikan ni Bossing Vic si Maine sa tanong ng biyenan nitong lalaki tungkol sa pagkakaroon ng anak?

“Soon po, ‘pag binigay po ni Lord!” ang sagot ng asawa ni Congressman Arjo.

Siyempre pa ang pinakainabangan ay ang bonggang mensahe ni Arjo.

Samantala, mga fan naman ni Maine ang binigyan ng pagkakataon na maglaro sa segment na ‘Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ at related lahat sa birthday girl ang mga pinahulaang words.

As expected, trending at nasa top spot ang name ni Maine sa ‘X’ at iba pang social media platforms. Bongga.

Bago nga pala matapos ang ‘Eat Bulaga’ ay walang kaalam-alam si Menggay na si Arjo pala ang special guest ng show sa segment na ‘Peraphy’.

Halos sumabog ang studio sa sigawan at kilig ng audience. Nagkunwaring nahimatay pa si Maine nang umapir ang asawa sa ‘EB’ stage for the first time

Happy Birthday, Menggay!

