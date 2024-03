Thea Gagate, La Salle winalis Blue Eagles

IBINUNTON nina Thea Gagate at defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang ngitngit sa nadungisang kampanya sa pagwalis sa karibal na Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles, 25-12, 25-22, 25-19 sa UAAP Season 86 women’s volleyball tournament Sabado sa SM Mall of Asia Arena.

Itinala ni Gagate ang kabuuang 15 puntos mula sa 9 attacks, 5 blocks at 1 aces upang bitbitin ang Lady Spikers sa ikatlong panalo laban sa isang talo na huli nitong nalasap na nangungunang UST Growlting Tigers.

Tumulong naman sina Shevanah Laput na may 11 puntos at Angel Canino na may 10 puntos para sa La Salle.

Nahulog naman ang Ateneo sa ikatlong kabiguan na may isang panalo lamang sa apat na laro.

Tanging sa ikalawang set lamang nakitaan ng hamon ang Blue Eagles kung saan nagawa nitong mauna sa 20-18 subalit napabayaan ang Lady Spikers ang agawin ang set.

Samantala sa unang laban, sinandalan ng National University (NU) Lady Bulldogs si Vange Alinsug sa mabilisang pagdispatsa sa Uiversity of the Philippines (UP) Lady Maroons 25-17, 25-16, 25-17.

Bumanat ng mataas na porsiyente sa atake ang 5-foot-4 outside hitter nang pumalo ito ng 10 sa kanyang kabuuang 15 puntos sa third set para ilista ang impresibong 13-of-21 atake kasama ang tig-isang block at service ace tungo sa solong ikalawang puwesto ng NU tangan ang 3-1 kartada sa likod ng Santo Tomas Golden Tigresses (3-0) na sumibak sa kanila sa unang laro sa bisa ng straight sets.

Wagi din ang De La Salle University men matapos umahon sa pagkulapso sa ikaapat na set upang itala ang 23-25, 25-17, 25-18, 21-25, 15-11 panalo para makisalo sa ikalawang puwesto sa ginaganap na UAAP Season 86 men’s volleyball tournament.

nagtulong sina trio Vince Maglinao, JM Ronquillo, at Billie Anima took sa ikalimang set upang ibalikwas ang Green Spikers sa loob ng dalawang oras at tatlong minuto. (Lito Oredo)